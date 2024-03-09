Депутат: Звільнених у запас строковиків чекає рік відстрочки від мобілізації

Депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів, що строковики, яких звільнять в Україні в запас, отримають відстрочку від мобілізації на рік. Під час телемарафону він підкреслив, що ніхто не називатиме їх точну кількість, оскільки зараз оголошено режим воєнного стану, повідомляє Дзеркало тижня.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів, що строковики, яких звільнять в Україні у запас, отримають відстрочку від мобілізації на рік. Під час телемарафону він наголосив, що ніхто не буде називати точну їх кількість, оскільки зараз оголошено режим воєнного стану.

"Наскільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися. Бо є строковики, які все ж таки виявили бажання підписати контракт і залишитись" , — пояснив депутат.

Після того, як рік відстрочки мине, строковики будуть підлягати мобілізації, наголосив Федієнко. Також вони зможуть підписати контракт з ЗСУ самостійно.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Її повинні провести у квітні-травні 2024 року.