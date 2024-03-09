OSINT-аналіз: ЗСУ вперше втратили Patriot

Російські війська, ймовірно, вперше за час повномасштабної війни змогли знищити українську ЗРК Patriot у Донецькій області. Зробили це за допомогою ОТРК "Іскандер". Про це стало відомо після проведення OSINT-аналізу, виконаного аналітиком під псевдонімом Uri у Twitter, повідомляє Дзеркало тижня.

На фото об'єктивного контролю, опублікованого росіянами, чітко видно зруйновану пускову установку комплексу, яку можна ідентифікувати прямокутними контейнерами для ракет. У ЗРК С-300, про знищення якого повідомлялося спочатку, контейнери мають круглу форму.

Did Russia Destroy a mobile Patriot Launcher?



Russians are claiming this is a destroyed Patriot air defense system(Pic. 1). При першому, я хотів би, щоб розірвати його з повним рівнем я кинув closer look (Pic. 2), які так це з false to possible.… pic.twitter.com/ghqKWbP5C5 — OSINT (Uri) ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? (@UKikaski) March 9, 2024

OSINT-аналітик додав, що спочатку сам сумнівався у правдивості заяв про знищений Patriot, але після детального дослідження знімків прийшов до такого ж висновку.

У продовження аналізу можемо додати, що кабіна зруйнованого ЗРК зовсім не схожа на С-300 чи будь-який інший ЗРК. За проємом дверей видно, що це кабіна вантажівки MAN, на якій і базуються ЗРК Patriot, надані Україні Німеччиною.

Варто зауважити, що на фото видно знищення саме Patriot PAC-2, адже Німеччина не мала на озброєнні протибалістичні Patriot PAC-3, які Україні надали США в кількості однієї батареї.

Всього на озброєнні ЗСУ перебуває два повні комплекси Patriot PAC-2 та ще дві пускові установки, надані Нідерландами.

Разом з тим ідентифікувати знищену РЛС не вдалося. Поки не можна стверджувати, що це саме та радіолокаційна станція, яка була передана в комплекті з системою ППО.