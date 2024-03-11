Орбан: Трамп не дасть Україні "ані копійки"

Американський експрезидент Дональд Трамп нібито має план завершення війни РФ проти України, але не збирається фінансувати підтримку українців у разі повернення до влади після виборів в США.﻿ Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан в інтерв'ю угорському телебаченню, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Інтерв'ю було записане після візиту Орбана до Флориди, де він зустрівся з Трампом, як кандидатом в президенти США. За словами Орбана, Трамп йому нібито розповів, що має "детальні миротворчі плани" щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів угорський прем'єр не переповів, зазначивши лише, що вони збігаються з позицією Будапешта.

Але, як розповів Орбан, у разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну.

"Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться" , - пояснив логіку Трампа угорський прем'єр.

Ба більше, за словами Орбана, Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони, про що сам американський експрезидент неодноразово заявляв публічно.

Зустріч Орбана з Трампом

Днями Орбан повідомив, що зустрічався з Трампом у Флориді. Після зустрічі угорський прем'єр опублікував компліментарний допис у соцмережі X, де заявив, що світу "потрібні лідери, які можуть принести мир".

"Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте" , - написав Орбан.

Цю зустріч розкритикував президент США Джо Байден. Його критика стосувалася перш за все Трампа, оскільки той зустрівся з європейським лідером, який прагне до диктатури.