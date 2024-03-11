Заворушення в Гаїті: банди взяли столицю в облогу, США евакуюють посольство

На Гаїті продовжується повстання банд проти уряду виконувача обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі. Столиця країни Порт-о-Пренс в облозі, а США почали евакуацію свого дипломатичного представництва, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Небезпека зростає на національному рівні: насильство в Артібоніті, блокпости на дорогах у Кап-Гаїтієні та нестача палива на півдні. Люди, які живуть у столиці, замкнуті, їм нікуди подітися. Люди, які втікають, не можуть знайти притулок в решті країни. Столиця оточена бандами. Це місто в облозі" , - розповів Філіп Бранша, керівник Міжнародної організації з міграції (МОМ).

За даними The Guardian, після спроби гаїтянських банд штурмувати урядовий квартал в Порт-о-Пренс, США вирішили відправити на Гаїті підрозділ морської піхоти для евакуації персоналу свого посольства.

Представник Пентагону розповів ЗМІ, що операція з евакуації американського персоналу відбувалася вночі за допомогою вертольота. Про евакуацію попросив Держдеп.

Що відбувається на Гаїті

Нагадаємо, минулого тижня на Гаїті банди захопили дві в'язниці та звільнили 4000 в'язнів, зокрема причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моіса у 2021 році. Після цього гаїтянська влада оголосила надзвичайний стан та запровадили нічну комендантську годину в столиці.

Днями стало відомом про масштабну спробу нападу гаїтянських банд на урядові будівлі в Порт-о-Пренс, після чого в США задумались про перекидання на Гаїті підрозділу морпіхів для забезпечення безпеки свого посольства.