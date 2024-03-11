Прем'єр Ізраїлю анонсував завершення операції проти ХАМАСу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху допускає, що військова операція проти бойовиків угруповання ХАМАС, зокрема в Секторі Газа, може завершитися приблизно через місяць або два, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами глави ізраїльського уряду, в ході бойових дій були знищені "три чверті бойових батальйонів ХАМАС".

"І ми близькі до завершення останньої частини бойових дій" , - сказав Нетаньяху та додав, що боротьба не "займе більше ніж два місяці".

"Можливо, шість тижнів, а може, чотири" , - зазначив прем'єр Ізраїлю.

Про загиблих під час війни

Нетаньяху також висловився про дані щодо загиблих, та заявив, що були вбиті "близько 13 000 палестинських бойовиків". У публікації зауважується, що рівень кількості жертв серед цивільного населення оцінюється в 1-1,5 на кожного бойовика, і таким чином, загальна кількість убитих може перевищувати 26 тисяч.

Про режим тиші

Ізраїльський прем'єр у розмові з журналістами відкинув ідею припинення вогню на священний для мусульман місяць Рамадан. Він заявив, що хоча "хотів би побачити ще одне звільнення заручників", проте не бачить жодного "прориву в переговорах", а "без звільнення не буде паузи в боях".

Про вторгнення в Рафах

Також Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".

Глава ізраїльського уряду, не називаючи імен та не вдаючись до подробиць, стверджував, що мав мовчазну підтримку кількох арабських лідерів для просування наступу проти угруповання ХАМАС.

"Вони це розуміють і навіть тихо погоджуються з цим" , - сказав Нетаньяху в інтерв’ю Axel Springer, материнській компанії Politico.