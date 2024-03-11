Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар 2024

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав Оскар 2024 в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії, пише Дмитро Войналович, РБК-Україна.

Про це свідчить трансляція церемонії нагородження.

Факти про фільм "20 днів у Маріуполі"

Це документальний фільм українського військового кореспондента та письменника, відеографа Мстислава Чернова про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Фільм створено 2023 року у співпраці Associated Press та Frontline.

Прем'єра стрічки відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance, де він потрапив до конкурсної програми "Світове документальне кіно" і отримав Приз глядачів.

Фільм отримав премію BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм" та номінацію в категорії" Найкращий фільм іноземною мовою", виграв премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

Загалом, на тільки за січень 2024 року отримав більше 20 нагород і 40 номінацій.

Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом.