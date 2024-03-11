Україна стала найбільшим імпортером зброї у Європі – дослідження

Протягом останніх п'яти років експорт російської зброї скоротився майже вдвічі: РФ перемістилася на третє місце в рейтингу світових постачальників. Разом з тим, Україна стала найбільшим імпортером зброї у Європі: приріст сягнув рекордних 6633%.﻿ Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Відповідно до доповіді змін експорту зброї протягом 2019-2023 років у порівнянні з 2014-2018 роками, США стабільно тримають провідну позицію: експорт за останні п'ять років зріс на 17%. У період з 2019 по 2023 рік США поставляли основне військове обладнання до 107 країн світу, що перевищує попередні періоди та поставки будь-якого іншого експортера.

Саме на США припадає близько 55% озброєнь імпортованих європейських держав у 2019-2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014-2018 роки.

На другому місці серед експортерів знаходиться Франція. Там експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11%, коли у 2014-2018 роках вона складала 7,2%. Такий стрибок відбувся завдяки постачанню бойових літаків до Катару, Індії та Єгипту.

Росія ж опинилася на третьому місці у рейтингу світових постачальників зброї. У період з 2019-2023 роки експорт її озброєнь скоротився майже вдвічі - на 53%. У світових постачаннях частка Росії зменшилася на 10%.

Протягом останніх п'яти років російський військовий експорт стрімко скорочувався. Так, якщо у 2019 році РФ постачала зброю до 31 держави, то вже у 2023 році - до 12. Також у 2019-2023 роках менше двох третіх російського експорту припало на Індію (34%), Китай (21%) і Єгипет (7,5%).

Україна стала найбільшим імпортером зброї Європи у період за 2019-2023 роки та четвертою у світі після того, як з лютого 2022 року близько 30 держав надали основне озброєння.

Загальний приріст військового імпорту сягнув рекордних 6633%. Основними постачальниками озброєнь Києва стали США (39%), Німеччина (14%) і Польща (13%).