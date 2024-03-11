Атака "Шахедів": на Одещині збили 10 безпілотників, є влучання

У ніч на 11 березня безпілотники типу Shahed атакували Одеську область. Сили протиповітряної оборони збили 10 "Шахедів", але є влучання.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО" , – йдеться в повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання. В Одеському районі "Шахеди" поцілили в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені адміністративні будівлі. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували, зазначають Сили оборони.