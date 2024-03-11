Атака "Шахедів": на Одещині збили 10 безпілотників, є влучання
У ніч на 11 березня безпілотники типу Shahed атакували Одеську область. Сили протиповітряної оборони збили 10 "Шахедів", але є влучання.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО", – йдеться в повідомленні.
Водночас зафіксовано влучання. В Одеському районі "Шахеди" поцілили в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені адміністративні будівлі. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували, зазначають Сили оборони.
"Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. За попередніми даними люди не постраждали", – додали у Силах оборони півдня.