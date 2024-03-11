На фронті понад 60 зіткнень, найбільше на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Новопавлівському напрямку – 25.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 11 березня.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.