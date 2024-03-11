ОВА: Ворог за добу 225 разів вдарив по Запорізькій області
Протягом останньої доби противник здійснив 225 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
“Рашисти гатили з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному й П'ятихатках, здійснили три РСЗВ-обстріли Роботиного, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине”, - йдеться у повідомленні.
На території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного було здійснено 175 артударів. Також надійшло шість повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі залишилися неушкодженими.