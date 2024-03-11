ОВА: Ворог за добу 225 разів вдарив по Запорізькій області

Протягом останньої доби противник здійснив 225 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив﻿ голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Рашисти гатили з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному й П'ятихатках, здійснили три РСЗВ-обстріли Роботиного, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине” , - йдеться у повідомленні.

На території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного було здійснено 175 артударів. Також надійшло шість повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі залишилися неушкодженими.