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РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових та 59 безпілотників – Генштаб

РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових та 59 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за добу приблизно 920 своїх військових, 33 артилерійські системи, 59 безпілотників 24 бронемашини та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 424 980 (+920) осіб,
  • танків − 6 739 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 12 874 (+24) од,
  • артилерійських систем − 10 499 (+33) од,
  • РСЗВ − 1 016 (+1) од,
  • засобів ППО − 711 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 141 (+59) од,
  • крилатих ракет − 1 919 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 826 (+74) од,
  • спеціальної техніки − 1 686 (+14) од.

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