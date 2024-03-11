РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових та 59 безпілотників – Генштаб

Росія втратила за добу приблизно 920 своїх військових, 33 артилерійські системи, 59 безпілотників 24 бронемашини та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали: