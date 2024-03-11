Президент Чехії повідомив, коли Україна отримає обіцяні снаряди

Обіцяні Україні 800 тисяч артилерійських снарядів, які знайшла Чехія за межами Європейського Союзу, буде поставлено Києву найближчими тижнями. Про це заявив чеський лідер Петр Павел, повідомляє Корреспондент.

Як, пише Bild, посилаючись на його слова, подібні терміни постачання можливі, якщо "не буде принципових проблем".

При цьому Павел не розповів, які саме країни можуть поставити таку кількість боєприпасів.

Нагадаємо, раніше президент Чехії заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Ініціатива є запасним варіантом, оскільки Європейський Союз не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня.

Франція, Німеччина та Латвія заявили, що візьмуть участь у закупівлі артилерійських боєприпасів, в рамках ініціативи президента Чехії.