Україна розпочала обговорення запуску авіаперевезень зі США та ЄС
Україна офіційно починає перемовини щодо відновлення пасажирських авіаперевезень з регуляторами США та Європейського Союзу, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів в інтерв’ю "РБК-Україна" міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, Україна починає перемовини з регуляторами США та Європейського Союзу, також проводяться консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", — зазначив міністр.
За словами Кубракова, поки зарано говорити про якісь терміни. Українська сторона озвучує регуляторам своє бачення роботи ринку в умовах воєнного стану, оцінку ризиків, підходи та алгоритми.
Міністр зазначив, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можна буде відкрити.
"Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", — уточнив він.
Кубраков стверджує, що є європейські авіакомпанії, які висловили зацікавленість і хочуть бути першими після відновлення українського авіаринку, але відмовився їх називати. Також, за його словами, тривають перемовини з трьома українськими компаніями.
"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", — каже Олександр Кубраков.