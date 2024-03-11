Україна розпочала обговорення запуску авіаперевезень зі США та ЄС

Україна офіційно починає перемовини щодо відновлення пасажирських авіаперевезень з регуляторами США та Європейського Союзу, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів в інтерв’ю "РБК-Україна" міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Україна починає перемовини з регуляторами США та Європейського Союзу, також проводяться консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю" , — зазначив міністр.

За словами Кубракова, поки зарано говорити про якісь терміни. Українська сторона озвучує регуляторам своє бачення роботи ринку в умовах воєнного стану, оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

Міністр зазначив, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можна буде відкрити.

"Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів" , — уточнив він.

Кубраков стверджує, що є європейські авіакомпанії, які висловили зацікавленість і хочуть бути першими після відновлення українського авіаринку, але відмовився їх називати. Також, за його словами, тривають перемовини з трьома українськими компаніями.