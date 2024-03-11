CNN: РФ виробляє втричі більше артснарядів, ніж США та Європа

Росія виготовляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць або близько 3 мільйонів на рік. Водночас США та Європа разом можуть виготовляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки до Києва. За даними CNN, такою є оцінка розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, повідомляє Дзеркало тижня.

Американські військові поставили собі за мету виробляти 100 000 артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року ‒ менше половини російського щомісячного виробництва ‒ і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів заблоковано в Конгресі, заявив журналістам минулого тижня високопоставлений представник армії.

«Наразі ми перебуваємо у стані «війни між виробничими потужностями. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни» , ‒ сказав представник НАТО.

Офіційні особи кажуть, що наразі Росія на фронті випускає близько 10 000 снарядів на день, тоді як з українського боку – лише 2 000 на день. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях фронту співвідношення ще гірше.

Дефіцит коштів виник у чи не найнебезпечніший момент для військових зусиль України відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Гроші США на озброєння України закінчилися, а республіканці в Палаті представників Конгресу США фактично заблокували їх виділення.

Росія експлуатує артилерійські заводи «24/7», чергуючи 12-годинні зміни, заявив представник НАТО. Близько 3,5 мільйона росіян зараз працюють в оборонному секторі, в порівнянні з 2-2,5 мільйонами до повномасштабної війни. Росія також імпортує боєприпаси: минулого року Іран надіслав щонайменше 300 000 артилерійських снарядів, а Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, в яких містилися мільйони снарядів.

«Росія пустила в хід усе, що у неї є. Їхня військова машина працює на повну потужність» , ‒ сказав представник розвідки.

У США таке можливо лише у випадку, якби Джо Байден застосував норми «Закону про оборонне виробництво», який надає президенту повноваження наказувати компаніям оперативно виробляти обладнання для підтримки національної оборони країни.

За словами західних чиновників, нарощування Росією виробництва все ще недостатнє для задоволення її потреб і представники розвідок не очікують, що РФ досягне значних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. Існує також межа російських виробничих потужностей, кажуть чиновники: «російські заводи, ймовірно, досягнуть піка виробництва десь у наступному році».

Але це все ще набагато більше, ніж США та Європа виробляють для України - особливо без додаткового фінансування з боку США.

Західні посадовці вказують, що Росія змогла запустити свої заводські лінії, частково завдяки керованій економіці під контролем автократа Владіміра Путіна, у той час, як демократичні країни згодом наздоженуть її та вироблятимуть краще озброєння.

«Якщо ви дійсно можете контролювати економіку, то, ймовірно, ви можете рухатися трохи швидше, ніж інші країни. Захід тільки починає нарощувати темпи розбудови інфраструктури, щоб дати необхідний потенціал озброєнь. Тому згодом буде більше можливостей для підтримки України» , – сказав заступник командувача Європейського командування Збройних сил США генерал-лейтенант Стівен Бешем.

Ще один європейський депутат підкреслив, що не можна недооцінювати масштаби російського виробництва і те, як вони прагнуть «пережити нас за допомогою терпіння і стійкості».