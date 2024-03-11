Макрон найближчими тижнями відвідає Україну – Єлисейський палац
Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну "найближчими тижнями". Про це пише AFP з посиланням на Єлисейський палац, повідомляє Європейська правда.
Відповідна заява була опублікована після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.
Згідно з повідомленням, лідери обох країн "домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту президента (Французької) Республіки в Україну, який має відбутися найближчими тижнями".
Під час розмови Макрон також підтвердив "своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів", зазначив Єлисейський палац.
Президент Франції "також підтвердив необхідність продовження роботи в рамках коаліції "Артилерія для України", створеної під головуванням США і Франції".
Французький президент оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась. Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".