Кубраков розповів про терміни передачі заморожених російських грошей

На Заході активно обговорюється тема передачі України хоча б відсотків з заморожених російських активів. Ці гроші Україна у кращому випадку зможе отримати цього року, але реальніше - вже наступного.﻿ Про це в інтерв’ю сказав віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Є позиція США, є позиція ЄС – вони трохи відрізняється. Але точно можна сказати, що в цьому році рішення щодо використання заморожених російських активів будуть прийняті на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається" , - відзначив міністр.

На його думку, ці кошти в кращому випадку хоча б частково Україна може використовувати в кінці цього року, але реалістично - це вже наступний рік.

Нагадаємо, останнім часом питання конфіскації російських активів на користь України стає дедалі актуальнішим на тлі відсутності нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Усього з початку війни в країнах Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити активи РФ на військову допомогу Україні.

Днями Рада кантонів Швейцарії (верхня палата парламенту) підтримала ідею про передачу заморожених російських активів Україні.

При цьому 7 березня український уряд провів нараду щодо конфіскації активів країни-агресора.