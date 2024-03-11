Der Spiegel розкритикував укріплення України на важливих ділянках фронту

Згідно з матеріалами Der Spiegel через брак боєприпасів та оборонних рубежів, які "залишають бажати кращого", ситуація на важливих ділянках фронту "створює небезпеку", повідомляє Дзеркало тижня.

Зараз ЗСУ на фронті активно займаються будівництвом фортифікацій. У війську заявили, що українські захисники задоволені оборонними спорудами, хоча вони й не мають такий вигляд, як багато хто прогнозував. Та укріплення все одно критикують. Німецьке видання Der Spiegel опублікувало матеріал, в якому сказано, що вони залишають бажати кращого, в тому числі й тому, що фортифікації захисників легко помітні на супутникових знімках.

Для порівняння, стратегічно важливе місто Токмак у Запорізькій області росіяни оточили "майже середньовічним кільцем оборони", яке ЗСУ вимушені будуть походити у випадку прориву на цьому напрямку. Тим часом навколо Оріхова, яке контролюють захисники, фортифікацій значно менше. У статті сказано, що два міста схожі, адже розташовані близько до фронту на рівній та відкритій території.

ЗМІ стверджує, що недостатньо захищеними є усі стратегічно важливі точки захисників на фронті, в тому числі в районі Авдіївки та міста Часів Яр біля Бахмута. Там оборона ЗСУ "залишає бажати кращого, і у поєднанні з гострою нестачею боєприпасів і нестачею солдатів це створює небезпеку".

"У зв'язку зі складною ситуацією українські підрозділи збирають у соціальних мережах пожертвування на екскаватори для допомоги у будівництві. Однак, крім землерийної техніки, особливо важливо, щоб ЄС вдалося якнайшвидше доставити обіцяні боєприпаси — це дозволить їм краще утримувати росіян на їхніх позиціях" , — пише видання.

Раніше у Міноборони підтвердили, що на фронті зараз прискореними темпами проводиться будівництво оборонних споруд, чому сприяє в тому числі погода. Відбувається це не лише там, де присутні російські війська, але й у прикордонних регіонах. Тож союзники сподіваються, що протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та укріплені позиції Сил оборони дозволить сповільнити росіян та паралізувати їх здатність використовувати тактичні переваги на фронті.