Буданов повідомив про підготовку серйозної операції в Криму
Українські диверсійні операції в Чорному морі є підготовкою до "серйозної операції" у тимчасово окупованому Криму. Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".
Керівник ГУР пояснив важливість проведених військовою розвідкою бойових операцій, зокрема в Чорному морі та на території Криму.
"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - підкреслив Буданов.