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Буданов повідомив про підготовку серйозної операції в Криму

Буданов повідомив про підготовку серйозної операції в Криму

Українські диверсійні операції в Чорному морі є підготовкою до "серйозної операції" у тимчасово окупованому Криму. Таку заяву﻿ зробив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

Керівник ГУР пояснив важливість проведених військовою розвідкою бойових операцій, зокрема в Чорному морі та на території Криму.

"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули",  - підкреслив Буданов.

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