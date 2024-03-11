Буданов повідомив про підготовку серйозної операції в Криму

Українські диверсійні операції в Чорному морі є підготовкою до "серйозної операції" у тимчасово окупованому Криму. Таку заяву﻿ зробив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

Керівник ГУР пояснив важливість проведених військовою розвідкою бойових операцій, зокрема в Чорному морі та на території Криму.