СБУ затримала дружину екс-регіонала за шпигунство

Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії. Про це інформує пресслужба СБУ, повідомляє Ділова столиця.

Затримана — дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

"За вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів. Крім того, цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів" , — кажуть у відомстві.

У СБУ вважають, що ці дані росіяни планували використати для підготовки ракетно-дронових ударів.

Крім того, зазначають у Службі безпеки, жінка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки президента РФ Володимира Путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну. Саме через свою антиукраїнську активність вона й потрапила в поле зору ФСБ.

Затриманій оголосили підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ).

Наразі жінка під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.