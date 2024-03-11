Інвестори закликали ЄС запустити облігації для фінансування війни проти Путіна – ЗМІ

Інвестори закликають лідерів Європейського Союзу зробити програму облігацій блоку на трильйон євро постійною. Це означає, що попит не належатиме до проблем, з якими стикаються політики ЄС, які сперечаються про те, чи варто нарощувати загальний військовий потенціал шляхом випуску спільних облігацій.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Керуючі фондами, які мають брак цінних паперів з рейтингом ААА, кажуть, що вимагають збільшення випуску цінних паперів у Європі.

Інвестори зазначають, що ці інструменти дозволять збільшити витрати, які стають все більш важливими для протидії войовничості Росії, але без збільшення боргу окремих держав-членів. І для них у цьому теж є дещо ще, оскільки облігації ЄС приносять премію порівняно із суверенними облігаціями з аналогічним рейтингом.

"Інвестори прагнуть цих облігацій" , - сказав Браян Мангвіро, портфельний менеджер Barings, який володіє боргом ЄС.

Програма спільного боргу

Як зазначає Bloomberg, у деяких столицях ЄС починають серйозно ставитися до запуску загальноблокової боргової програми, оскільки представники європейських служб безпеки попереджають, що Володимир Путін може перейти до нападу на їхню територію, якщо він забезпечить перемогу в Україні, тоді як десятирічний дефіцит військових витрат залишає континент незахищеним.

Спільні запозичення були названі комісаром ЄС з економіки Паоло Джентілоні минулого місяця "надійним способом" боротьби з кризами. Цей план підтримують країни, чия оборонна промисловість могла б отримати вигоду (наприклад, Франція), а також країни, чия близькість до Росії загострює їхнє почуття загроз (наприклад, Естонія), хоча він стикається з протидією з боку більш консервативних у фінансовому відношенні держав Європи.

Одна з причин, через яку інвестори закликають незгодних подолати ці застереження, полягає в тому, що папери з рейтингом ААА високо цінуються - і тим більше, оскільки минулого року США втратили свій найвищий рейтинг. Додатковий бонус: з причин, що включають тимчасовий характер випуску, існуючі облігації ЄС приносять інвесторам трохи більшу прибутковість, ніж Німеччина з таким самим рейтингом і навіть Франція з нижчим рейтингом.

Ентузіазм покупців облігацій проявляється майже за кожного продажу. Згідно з даними, проаналізованими Bloomberg, минулого місяця облігації ЄС на суму 3 млрд євро замовлення на 81 млрд євро - у 27 разів більше, що було найвищим коефіцієнтом покриття, що коли-небудь зареєстровано на публічному синдикованому борговому ринку Європи. Ще в жовтні 2020 року в результаті першого спільного випуску облігацій ЄС після знаменної угоди з облігацій, пов'язаної з пандемією, зафіксовано портфель замовлень на суму 233 млрд євро, що є найбільшим для будь-якої окремої угоди в історії ринку облігацій.

Борг ЄС

ЄС уже має в обігу облігації на суму близько 450 млрд євро, які в основному випущені для фінансування фонду відновлення після пандемії. Ця програма припинить випуск нових облігацій після 2026 року, але серед інвесторів зростає переконання, що випуск облігацій ЄС має стати постійним.

Саме це викликає скептицизм у деяких консервативних у фінансовому відношенні країнах. Багато хто виступає проти всього, що не розглядається як разове. Це було логічне обґрунтування, яке перемогло під час пандемії, коли гостра криза змусила Німеччину та інші багатші держави ЄС пом'якшити свою звичну опозицію спільним запозиченням.

Ситуація на фронті в Україні

Інвестори знають, що багато залежатиме від того, що відбудеться на полі бою в Україні найближчими тижнями, і стежать за тим, чи стане просування російських танків до східного кордону ЄС тривожним сигналом.

"На жаль, для того, щоб досягти великого успіху, в Європі завжди потрібна криза" , - сказав Гай Міллер, керівник відділу ринкової стратегії Zurich Insurance Co.

Німеччина та Нідерланди відхилили пропозиції щодо створення спільного інструменту для фінансування оборони, і досі збільшення витрат на оборону, зроблене після того, як Росія вторглася в Україну два роки тому, значною мірою залишалося на розсуд самих держав-членів. Цей поштовх викликав розбіжності як усередині країни, так і в міру того, як члени ЄС сперечаються між собою, хто робить достатньо, а хто недостатньо.

Раніше цього тижня комісія виділила 1,5 млрд євро із додаткових коштів бюджету ЄС у вигляді спільних видатків, але це не наблизиться до фінансування поетапних змін, необхідних для вигнання Володимира Путіна з України, і ще менше, щоб підготуватися до передбачуваного нападу на європейську землю в найближчі роки. Комісар ЄС із промисловості Тьєррі Бретон закликав блок розглянути питання про виділення 100 млрд євро.

Чудовий прибуток

Іронія будь-якого нового спільного випуску оборонних облігацій полягає в тому, що саме те, що приваблює інвесторів у борг ЄС, - премія за прибутковість - може дещо знизиться, якщо вони ініціюють масштабніший план спільного фінансування. Тимчасовий характер програми допомоги від COVID - одна з причин, через яку вони просять вищий прибуток від купівлі облігацій.

Але це може стати ще однією перевагою блоку. Облігації ЄС зі строком погашення у 2034 році торгуються з прибутковістю 2,9%, німецькі облігації зі строком погашення у тому ж році приносять близько 2,3%, а французькі цінні папери з погашенням у 2033 році - 2,7%. Це означає, що за поточних цін на облігації ЄС зазнає додаткових щорічних відсоткових витрат у розмірі близько 6 мільйонів євро на 1 млрд євро порівняно з Німеччиною.

Випуск облігацій ЄС також зменшить потребу окремих держав у залученні запозичень. Це дуже важливо, враховуючи, що процентні виплати вже перевищують витрати на оборону у семи європейських країнах НАТО, за даними німецького інституту Ifo. В Італії, яка має велику заборгованість, процентні витрати втричі перевищують щорічні військові витрати.

"Принадність облігацій ЄС у тому, що борг не фігурує у вашій національній статистиці, він не враховується при розрахунку Маастрихтської угоди або боргового гальма або чогось такого роду. Так що, в принципі, ви можете отримати фінансування на все, що, на вашу думку, вам потрібно без необхідності штрафу" , - сказав Моріц Кремер, головний економіст німецького банку LBBW.

Маастріхт посилається на загальноблоковий договір, який спрямований на обмеження бюджетного дефіциту 3% ВВП, тоді як боргове гальмо є обмеженням запозичень, закріпленим у конституції Німеччини.

Оборонна програма ЄС, що фінансується за рахунок боргу, "була б дуже бажаною подією - так би мовити, гамільтоновим моментом", сказав Каспар Хенсе, старший портфельний менеджер RBC BlueBay Asset Management, маючи на увазі міністра фінансів, який у 1790 році допоміг перетворити США на федерацію шляхом поєднання боргів різних штатів.