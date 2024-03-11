У РФ два безпілотники впали на територію арсеналу з боєприпасами – Astra

Два безпілотники впали на територію арсеналу з боєприпасами у селищі Котлубань Волгоградської області РФ під час масової атаки в ніч проти 8 березня.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела.

Раніше в Міноборони відзвітували, що в ніч проти 8 березня над Волгоградською областю було збито 15 безпілотників.

Як з'ясувало видання, два з них впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань (колишня 92921). Один безпілотник після падіння вибухнув. Попередньо, постраждалих немає. Про руйнування також невідомо.

Військова частина 57229/51, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. За даними сервісу Wikimapia, тут розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського (ГРАУ) Міноборони РФ.

24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї ж військової частини, повідомляла ASTRA, потерпілих та руйнувань не було. 16 листопада цю ж військову частину також атакував безпілотник, внаслідок чого згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. За даними каналу, з території в/год евакуювали 630 осіб.