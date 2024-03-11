В "ЛНР" стартують незаконні вибори президента РФ

На окупованій території Луганської області відбувається нелегітимне голосування з нагоди виборів президента Російської Федерації. Про це написав﻿ у фейсбуці голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Чотири дні у так званій "ЛНР" триватиме дострокове голосування за президента РФ. Повідомляється, що таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє" , — повідомив він.

Лисогор наголосив, що навіть при відсутності зв'язку виборчі комісії на окупованій території Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і "якимось чином вирушили до цих віддалених місць".