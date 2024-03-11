В Україні обмежували "зелену" енергетику через профіцит в енергосистемі
Через профіцит в енергосистемі України у неділю обмежували генерацію з відновлювальних джерел енергії – сонячних електростанцій.
Про це повідомили в міністерстві енергетики України.
"Через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера НЕК "Укренерго" у неділю знову застосовувалося обмеження генерації ВДЕ з 9:31 до 16:30 потужністю 2226 МВт", – зазначили у міністерстві.
Сьогодні дефіциту електроенергії також не очікують.
В аварійний ремонт вивели блок теплоелектростанції (ТЕС). У резерві – 10 блоків і 2 корпуси теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго.
У понеділок прогнозується імпорт електроенергії – 2553 МВт*год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 5298 МВт*год.