Bild назвав країни, у яких Чехія могла купити боєприпаси для України

За даними видання Bild, Чехія могла придбати 800 тис. артилерійських боєприпасів для України в Південній Кореї, Південно-Африканській Республіці та Туреччині, повідомляє Новое время.

Офіційно країни-постачальники снарядів України не називаються. Однак видання передбачає, що це можуть бути держави, які зайняли нейтральну позицію щодо війни РФ проти України або не виступали проти Москви відкрито.

Вперше про можливість придбати для України 800 тис. снарядів заявив президент Чехії Петр Павел 17 лютого. Він повідомив, що знайшов півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 — калібру 122 міліметри. Павел не назвав країни, які згодні продати снаряди. До його ініціативи приєдналася низка європейських держав.

Представник українського силового блоку повідомив NV, що снаряди планують придбати з Південної Кореї та з ПАР. Вартість контракту становить близько $2 млрд.

7 березня стало відомо, що союзники зібрали всю необхідну суму для закупівлі снарядів.

10 березня Павел оголосив про придбання 800 тис. артилерійських снарядів для України у третіх країн та заявив, що вони можуть бути передані упродовж кількох наступних тижнів.

Україна стикнулася зі значним снарядним голодом через затримку допомоги від США та неможливість швидко наростити виробництво боєприпасів у Європейському Союзі.