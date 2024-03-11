"Морський коридор" для гумдопомоги з Кіпру до Гази все ще не запустили

Морський коридор гуманітарної допомоги між Кіпром та Газою не почав працювати попри очікування, що він відкриється у суботу або в неділю, повідомляє Європейська правда.

Зазначають, що судно з 200 тоннами продовольства для боротьби з голодом залишилося в неділю ввечері в порту Кіпру.

Речник уряду Кіпру Константінос Летимбіотіс заявив, що точний час відплиття судна не оприлюднять з "міркувань безпеки". Пізніше повідомляли, що через "технічні труднощі" судно може відплисти не раніше ранку понеділка, але до цього часу оновлення інформації не було.

Затримка з відправленням судна підкреслює складність доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази нетрадиційними способами через мілководдя прибережних вод та брак функціонуючих портів.

У п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що очікує, що морський коридор допомоги почне працювати між Кіпром та Газою в суботу-неділю, 9 або 10 березня.

Раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.