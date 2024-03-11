ЗСУ пояснили, чому ТЦК вручають повістки чоловікам з інвалідністю
Якщо військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) роздають повістки громадянам з інвалідністю, то можуть не знати про стан здоров'я людини. Посилаючись на інформацію оперативного командування "Північ", повідомляє Ліга.net.
Військові заявляють, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК.
Зазначається, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до військкомату чи взагалі не стоїть на військовому обліку, то там про його здоров'я можуть просто не знати.
У командуванні вказали, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають повідомити про це ТЦК протягом семи днів.
"Тобто, якби чоловіки вчасно зверталися до ТЦК, таких випадків було б значно менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦПАУ та підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію треба подавати і туди" , - сказано в повідомленні. .