ЗСУ пояснили, чому ТЦК вручають повістки чоловікам з інвалідністю

Якщо військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) роздають повістки громадянам з інвалідністю, то можуть не знати про стан здоров'я людини. Посилаючись на інформацію оперативного командування "Північ", повідомляє Ліга.net.

Військові заявляють, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК.

Зазначається, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до військкомату чи взагалі не стоїть на військовому обліку, то там про його здоров'я можуть просто не знати.

У командуванні вказали, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають повідомити про це ТЦК протягом семи днів.