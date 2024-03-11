Британська розвідка: РФ хоче депортувати українців з окупованих територій

Розвідка Великої Британії проаналізувала кроки РФ, якими во﻿﻿на намагається зробити окупацію захоплених територій України незворотною, і припустила можливість депортації мешканців без російських паспортів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 11 березня.

Відомство нагадало, що на окупованих територіях без російського паспорта зараз не можна отримати соціальні послуги, зокрема лікарські.

У квітні 2023 року президент Росії Владімір Путін видав указ, згідно з яким мешканці непідконтрольних територій, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі особи мають право залишатися на окупованих територіях лише до 1 липня 2024 року.

"Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на окупованих територіях після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані" , – йдеться у повідомленні.

Про плани Кремля щодо депортації свідчить також риторика експрезидента РФ Дмитрія Медведєва, який вказав, що людей без паспортів РФ можуть відселити у віддалені райони Росії.

Розвідка підкреслює, що Кремль проводить невпинну політику русифікації на окупованих територіях. Інший указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території стають частиною російського південного військового округу.