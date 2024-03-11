У Кремлі прокоментували "план" Трампа після завершення війни

За словами спікера російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, у Кремлі бачили інформацію про «мирний план» колишнього президента США Дональда Трампа щодо України, але «без деталей його утримання». Про це інформувало російське пропагандистське агентство РИА Новости, повідомляє Новое время.

«Так, ми бачили, але нам нема чого сказати, бо там ніяких деталей не наводиться. Незрозуміло, що це може бути за план, тому чогось конкретного тут сказати неможливо» , — заявив Пєсков.

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Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом, заявив, що той має «досить детальні плани» завершення війни в Україні.

За його словами, той не збирається виділяти на боротьбу з російською агресією в Україні «жодної копійки».