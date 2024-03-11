Ексречника МЗС України призначили генеральним консулом в Торонто

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко став генеральним консулом України в канадському Торонто.

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу" , – написав він.

Перед цим Ніколенко повідомив, що йде з посади речника МЗС.

Олег Ніколенко має філологічну освіту і був перекладачем англійської та арабської мов, а згодом — юристом-міжнародником.

У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. Після повернення до Києва він продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Також Олег Ніколенко протягом п'яти років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку. Він був обраний на посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації, брав участь у реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.