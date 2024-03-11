Грузія вимагає від Києва видати урядовців часів Саакашвілі

Грузія вимагає від української влади видати урядовців часів Міхеїла Саакашвілі, зокрема Зураба Адеїшвілі, якого Тбілісі намагалося оголосити у міжнародний розшук. Про це йдеться в заяві грузинського уряду, повідомляє Європейська правда.

"Перш за все, для нормалізації відносин вкрай важливо та необхідно, щоб українська влада видала Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в її адміністрації" , – йдеться в повідомленні, де зазначають, що вважають за необхідне висловити позицію після включення Зураба Адеішвілі до складу офіційної делегації України в ЄС та Німеччині.

У заяві наголошують, що в українській владі високі посади обіймають особи, які перебувають у розшуку або засуджені за різними звинуваченнями в Грузії.

"У зв'язку з цим, особливе занепокоєння викликає той факт, що Зураб Адеїшвілі обіймає посаду радника генерального прокурора України, а Георгій Лорткіпанідзе є заступником голови Служби контррозвідки України" , – йдеться в повідомленні.

Грузинський уряд висловив сподівання, що українська влада перегляне рішення, які "грубо суперечать духу дружби між Грузією та Україною, а також між грузинським та українським народами".

"Уряд Грузії здивований рішеннями, прийнятими українською владою, які, як видається, штучно вбивають клин між двома історично дружніми країнами і народами" , – відзначається в заяві.

Раніше посольство Німеччини у Грузії заявило, що для недопуску у німецький Бундестаг колишнього міністра Грузії Зураба Адеїшвілі не було ніяких законних підстав.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав це "розчаруванням" і "несерйозним ставленням до грузинського народу і його проблем", та сказав, що хоче пояснень з цього приводу від німецьких депутатів.

Адеїшвілі оголосили низку звинувачень після зміни влади у Грузії в 2012 році, які він називає політично вмотивованими; у трьох справах йому присудили від 2 до понад 5 років ув’язнення. У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок у Румунії, а в 2021 році відмовився від громадянства Грузії. Останніми роками він працює в Україні.

Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук.

Лорткіпанідзе звинувачують у незаконному перетині Михайлом Саакашвілі державного кордону. У грузинській прокуратурі стверджують, що саме Лорткіпанідзе розробив план і маршрут незаконного повернення експрезидента на батьківщину.