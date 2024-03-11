У ЄС побільшало українців зі статусом тимчасового захисту — Євростат

Статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали 4,3 млн громадян, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення РФ, станом на 31 січня 2023 року. Про це свідчать дані Євростату, повідомляє ЛігаБізнес.

На кінець листопада 2023 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,27 млн осіб.

Основними країнами ЄС, які прийняли бенефіціарів тимчасового захисту від України, були Німеччина (1,27 млн осіб, 29,5% від загальної кількості в ЄС), Польща (951 560, 22,1%) та Чехія (381190, 8,9%).

У порівнянні з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання числа бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+18 905, +1,5%), Чехії (+8155, +2,2%) та Іспанії (+2830, + 1,5%).