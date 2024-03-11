Окупанти почали активніше штурмувати Новомихайлівку – речник ЗСУ

Російська армія почала активніше атакувати Новомихайлівку під Мар'їнкою, а також Старомайорське та Урожайне на Времівському виступі. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, окупанти підтягли резерви, туди прибув "свіжий" танковий полк з іншого напрямку.

Він зазначив, що загарбники хочуть продовжувати наступати та посилювати тиск.

Лиховій заявив, що райони Авдіївки та Мар'їнки залишаються найбільш "гарячими".

"Лінія фронту залишається динамічною, позиції переходять із рук до рук" , – сказав військовий.

За добу в зоні відповідальності угруповання "Таврія" армія Росії втратила 392 особи вбитими та пораненими, 47 одиниць техніки, чотири склади боєприпасів, а також 352 безпілотники.