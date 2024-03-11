У ЗСУ "план до виборів Путіна" вважають проваленим

Росія до 16 березня хоче захопити території біля Вербового і Роботиного, які минулого року були деокуповані Силами оборони, однак реалізувати це завдання їй не вдасться, тому що атаки противника мають локальний характер. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.

«За минулу добу загальні втрати росіян склали в усій операційній зоні ОСУВ «Таврія» в живій силі 392 особи, - це вбитими та пораненими. У військовій техніці та озброєнні - 47 одиниць. Це 1 танк, 10 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 протитанковий ракетний комплекс, 2 засобі ППО, 21 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Крім того, нейтралізовано або збито 352 БПЛА росіян, знищено 4 склади боєприпасів та уражено ще 3 важливі об'єкти противника — це командний пункт і бліндажі» , - повідомив Лиховій.

Він зауважив, що за минулу добу в операційній зоні ОСУВ «Таврія» кількість бойових зіткнень становить понад дві третини всіх боїв по всій лінії фронту в Україні.

«Учора їх було 45. Крім того, противник завдав 35 авіаційних ударів, 3 ракетні удари, вчинив 1053 обстріли та 90 ударів дронами-камікадзе. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 спроб штурмових дій, на Андріївському — 17, на Оріхівському- 3» , - зазначив речник і додав, що найгарячішим залишається Новопавлівський і Авдіївський напрямки.

Відповідаючи на питання щодо ситуації на Оріхівському відтинку фронту, зокрема в районі Вербового і Роботиного, Лиховій наголосив, що російські окупанти вочевидь мають завдання захопити території, які були деокуповані Силами оборони минулого року.