У ЗСУ "план до виборів Путіна" вважають проваленим
Росія до 16 березня хоче захопити території біля Вербового і Роботиного, які минулого року були деокуповані Силами оборони, однак реалізувати це завдання їй не вдасться, тому що атаки противника мають локальний характер. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.
«За минулу добу загальні втрати росіян склали в усій операційній зоні ОСУВ «Таврія» в живій силі 392 особи, - це вбитими та пораненими. У військовій техніці та озброєнні - 47 одиниць. Це 1 танк, 10 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 протитанковий ракетний комплекс, 2 засобі ППО, 21 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Крім того, нейтралізовано або збито 352 БПЛА росіян, знищено 4 склади боєприпасів та уражено ще 3 важливі об'єкти противника — це командний пункт і бліндажі», - повідомив Лиховій.
Він зауважив, що за минулу добу в операційній зоні ОСУВ «Таврія» кількість бойових зіткнень становить понад дві третини всіх боїв по всій лінії фронту в Україні.
«Учора їх було 45. Крім того, противник завдав 35 авіаційних ударів, 3 ракетні удари, вчинив 1053 обстріли та 90 ударів дронами-камікадзе. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 спроб штурмових дій, на Андріївському — 17, на Оріхівському- 3», - зазначив речник і додав, що найгарячішим залишається Новопавлівський і Авдіївський напрямки.
Відповідаючи на питання щодо ситуації на Оріхівському відтинку фронту, зокрема в районі Вербового і Роботиного, Лиховій наголосив, що російські окупанти вочевидь мають завдання захопити території, які були деокуповані Силами оборони минулого року.
«Ймовірно перед ними стоїть політичне завдання до якихось термінів захопити території, які були деокуповані українськими військами минулого року. В принципі вже є певні дані, що росіяни хотіли реалізувати цей свій план до так званих президентських виборів, які у них призначені на 16 березня. Однак уже зараз видно, що противник і втретє під час цього нахрапу видихнувся і цей план їм реалізувати не вдасться, тому що зараз атаки противника мають локальний характер», - пояснив речник.