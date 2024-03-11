У Білорусі оголосили перевірку боєготовності армії

У Білорусі оголосили перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин. Про це інформує Міноборони Білорусі, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що перевірка має комплексний характер. Особовий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою.

Також під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Раніше повідомлялося, що Росія і Білорусь планують провести масштабні навчання в 2025 році.