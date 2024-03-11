Вступ до НАТО: прапор Швеції офіційно підняли у штаб-квартирі в Брюсселі

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в понеділок, 11 березня, підняли національний прапор Швеції, що ознаменувало приєднання країни до Північноатлантичного альянсу, повідомляє Європейська правда.

Церемонія відбулася в присутності генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і шведської кронпринцеси Вікторії.

Під час підняття прапора військовий оркестр виконував гімн Швеції.

"Після понад 200 років нейтралітету ви приєднуєтесь до найсильнішого і найуспішнішого військового альянсу в історії. Тож ласкаво просимо до НАТО, ми раді бачити вас тут" , – сказав Столтенберг під час церемонії.

Своєю чергою Крістерссон сказав, що "Швеція повернулася додому".

"Швеція тепер є частиною НАТО – гордим членом і союзником, разом з нашими найближчими друзями і партнерами. Ми скромні, але водночас і горді. Ми знаємо, що очікування від Швеції високі. І ми маємо високі очікування від самих себе" , – зазначив він.

Як повідомлялось, 7 березня Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО. Швеція розраховувала завершити вступ разом з Фінляндією, але у підсумку процес затягнувся ще на рік.

Спершу головною перешкодою став лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який формально висував Швеції претензії за політичний прихисток для його політичних опонентів і курдських лідерів, реальною ж головною причиною були торги Ердогана із США щодо купівлі винищувачів F-16.

Далі перешкодою неочікувано стала Угорщина, при тому, що Будапешт не висував конкретних вимог. Попри неодноразові обіцянки "не стати останніми" у процесі ратифікації, Угорщина все ж завершила цей процес після Туреччини/