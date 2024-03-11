Розслідування: Влада РФ в українських дітях бачить потенційних терористів

Російська влада боїться дітей, яких насильно вивезли з України, і намагається їх «перевиховати» та поставити під жорсткий цифровий контроль. Про це йдеться у розслідуванні «Медуза», повідомляє Дзеркало тижня.

За два роки повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих територій України майже 20 тисяч дітей, яких у РФ намагаються «перевиховати».

Так, у міністерстві освіти Росії складають цілу методичну базу щодо «індоктринації» українських дітей, а також створили цілі окремі структури, які мають займатися «питанням українських дітей», оскільки серед українських підлітків поширена «деструктивна ідеологія».

Перед російськими вчителями поставили завдання «переорієнтування та становлення російської ідентичності підростаючого покоління Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей». «Перевиховувати» українських дітей мають «на основі духовно-моральних цінностей, історичних та національно-культурних традицій Російської Федерації». У результаті у підлітків після випуску зі школи має «сформуватися російська ідентичність».

При цьому, як зазначає видання, вивезених з України дітей у міністерстві освіти бояться.

«У розмовах у нас витає, що українські діти – потенційні терористи. Ми ж не дебіли — і розуміємо, що Росія не приходила в Україну „з миром та добром“. І що діти, яких звідти вивезли у вороже середовище, можуть протидіяти. Можливо, за підтримки своєї української рідні… За лаштунками у нас міркують саме так, навіть на рівні керівництва. А на круглих столах, зрозуміло, звучить, що „українські дітки найкращі“», - розповів журналістам анонімний співрозмовник із Міносвіти.

Джерело додає, що ще наприкінці 2022 року співробітників Міносвіти почали готувати до потенційних терактів та диверсій, спрямованих безпосередньо проти цього відомства.

У Росії навіть створили спеціальний Федеральний центр розвитку програм соціалізації підлітків (ФЦ РПСП), який підпорядковується уповноваженій з прав дітей Марії Львовій-Бєловій та Міносвіти. Його відкрили спеціально під українських дітей — "щоб пояснити їм, де правда".

«Коли його заснували, вони насамперед почали їздити до дітей — і до Маріуполя, і до тих, кого вже вивезли до РФ. Роздавати гуманітарку, проводити тренінги — загалом, створювати імідж френдлі-Росії: „Ви до нас приїхали — і у нас все круто!“ — каже одне з джерел. - Це головне, чим вони займаються».

Саме співробітники цього центру, як формулюють співрозмовники «Медузи», «стирають українське минуле цих дітей та вбудовують їх у "русскій мір"». Зокрема, ФЦ РПСП активно розвиває мережу «підліткових просторів», у яких проходять «патріотичні семінари», де розповідають «про досягнення нашої країни» та «значимість подій, що відбуваються у нових регіонах Росії».

Тільки витрати на відрядження співробітників ФЦ РПСП становлять мільйони рублів: на ці гроші проводяться «інтеграційні інтенсиви» для підлітків.

Інший орган, Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища (АНО ЦВМС) - айті-компанія, заснована за дорученням Путіна, яка отримує мільярди рублів із бюджету, - стежить за українськими дітьми в інтернеті. Її розробки, ймовірно, дозволяють «деанонімізувати» сторінку будь-якої дитини та проаналізувати її аж до лайків — у результаті дитині присвоюють «коефіцієнт деструктивності» та «коефіцієнт опозиційності».

На всіх, хто потрапив під моніторинг у «Профілактиці», заводять окрему картку. Десятки таких анкет опинилися у розпорядженні журналістів, які кажуть, що кожна містить не лише фото, адресу та телефон конкретного підлітка, а й докладний аналіз його соцмереж – аж до підрахунку коментарів, лайків та репостів.

«Особливо наголошується, якщо підліток перебуває в «опозиційних спільнотах». А також якщо він публікував чи лайкав пости «за тематикою „анархізм“», «з дискредитацією правоохоронних органів», «з критикою чинної влади РФ» або «із зображенням шок-контенту». В результаті такого аналізу кожній дитині надається «коефіцієнт деструктивності» та «коефіцієнт опозиційності», - пише видання.