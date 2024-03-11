РФ зможе виробляти зброї на роки війни, але якість постраждає – WSJ

У НАТО вважають, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Принаймні дві європейські військові розвідки також вважають, що Росія може виробити достатньо зброї, щоб протриматися ще кілька років.

Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі.

Однак зростання виробництва і загальний рівень військових витрат можуть виявитися нестійкими з огляду на відтік інвестицій, робочої сили і матеріалів з інших секторів російської економіки, підсумував Банк Фінляндії.

Аналіз центрального банку також показує, що значна частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, припала на низькотехнологічну продукцію, таку як сталевий прокат, а не на більш складні вироби, такі як напівпровідники, у виробництві яких Росія залежить від іноземних постачальників.

Деякі аналітики ставлять під сумнів російське військове виробництво. Наприклад, Росія не робить різниці між нововиробленою бронетехнікою і старими моделями, вивезеними зі зберігання і відремонтованими.

Так, танковий завод "Омсктрансмаш" виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускали з 1970-х років, і Т-54/55, вперше розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такі хороші за якістю, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.