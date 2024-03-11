Кабмін має намір прив'язати броню від мобілізації до рівня доходів

В уряді планують прив'язати бронювання від мобілізації до заробітної плати. Таку заяву зробив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Дзеркало тижня.

Народний обранець стверджує, що таким чином забронюють:

всіх чиновників категорії А;

робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ;

працівників поліції.

Серед працівників бізнесу повністю забронюють працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

Також можливість для бронювання нададуть тим, хто:

отримує зарплату від 35 000 грн.

сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис грн, і ЄСВ ≥ 7,7 тис грн.

працівники ІТ-сфери, а саме резиденти «Дія сіті», за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис грн.

«Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з офісом президента місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом» , - заявив Гончаренко.

Депутат додав, що на його думку, за такою логікою чиновники та багатії не мають ризикувати життям.

Зазначимо, що місяць тому у «Слузі народу» висунули ідею дозволити броню працівників від мобілізації за гроші. При цьому роботодавець має доплачувати за кожного працівника близько 20 тисяч гривень на місяць.

Також було обговорено ідею бронювання від мобілізації осіб залежно від рівня сплати податків. Тоді голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що це дискримінаційна модель, а майновий ценз – це найгірший ценз, який можна застосувати у цьому контексті.