Росія впала у рейтингу постачальників зброї - дослідження

Росія втратила позицію в рейтингу постачальників зброї. Якщо раніше вона посідала друге місце, то зараз – третє після Франції. Такі дані було оприлюднено у дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Експерти порівняли експорт зброї протягом 2019-2023 років з періодом 2014-2018 років та виявили низку кардинальних змін, повідомляє Дзеркало тижня.

Першу позицію в експорті озброєнь упевнено утримують США. За останні п'ять років Штати наростили його на 17%, що привело до збільшення з 34% до 42% їхньої частки у загальному обсязі світового експорту озброєнь. У 2019-2023 році США постачали основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди. На США припадає близько 55% озброєнь, імпортованих європейськими державами у 2019-2023 роках, що на 20% більше, ніж у період 2014-2018 років.

На друге місце серед експортерів, потіснивши Росію, вийшла Франція. Її експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11% (у 2014-2018 роках було 7,2%). Зростання відбулося завдяки постачанню бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту.

Росія в рейтингу світових постачальників озброєнь втратила позиції, перемістившись з другого місця на третє. За 2019-2023 роки експорт озброєнь із РФ скоротився майже вдвічі - на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою. Якщо у 2019 році РФ постачала військову продукцію до 31 держави, то у 2023 році лише 12 держав замовили у РФ зброю. Майже дві третини російського експорту озброєнь припало на три держави:

Індія купила 34% російської зброї;

Китай - 21%;

Єгипет - 7,5%.

Нагадаємо, Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі. Основними постачальниками озброєнь Києву, за даними SIPRI, стали США, Німеччина, Польща та інші країни. Найбільшою потребою України стали системи протиповітряної оборони.