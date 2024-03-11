Фортифікації, снаряди, ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед головних тем – будівництво фортифікаційних споруд, забезпечення ЗСУ снарядами та озброєнням, а також ситуація на фронті.

Про це Зеленський повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

"Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти" , – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін доповіли про фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння, а також про власне виробництво зброї.