РФ запускає по Чернігівщині безпілотники із запалювальною сумішшю

Російська армія розпочала використання безпілотників із запалювальною сумішшю проти України, спричиняючи пожежі. Про це йдеться у Фейсбук-акаунті﻿ Північного регіонального управління прикордонної служби, повідомляє Укрінформ.

«Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю. Днями в одній з прикордонних громад на Чернігівщині прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БПЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся» , - йдеться у заяві.

Як зазначають прикордонники, вони вчасно зреагували і не дали пожежі поширитися та зашкодити природі.