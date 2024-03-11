У МЗС Литви порадили прихильникам "миру" дивитись оскароносний фільм про Маріуполь

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив своє захоплення українським фільмом "20 днів у Маріуполі", який здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм, повідомляє Європейська правда.

За його словами, цей фільм є обов'язковим до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир".

"Подивіться його та зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться" , – зазначив Ландсбергіс.

The best documentary this year, and compulsory viewing for anyone who wants to know what Russian "peace" looks like. Watch it and understand why Ukraine will never give up. pic.twitter.com/95RSgWaq1H — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) March 11, 2024

У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – Оскар 2024.

Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.

Фільм "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію.