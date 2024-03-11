У МЗС Литви порадили прихильникам "миру" дивитись оскароносний фільм про Маріуполь
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив своє захоплення українським фільмом "20 днів у Маріуполі", який здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм, повідомляє Європейська правда.
За його словами, цей фільм є обов'язковим до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир".
"Подивіться його та зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – зазначив Ландсбергіс.
У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – Оскар 2024.
Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.
Фільм "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію.