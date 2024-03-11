Пєсков побачив "небезпечну лінію" через НАТО в Україні

"Нагнітання напруженості" з боку Франції та інших країн, які заявляють про готовність направити військових до України, є небезпечним і може призвести до "небажаних наслідків". Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу в понеділок, 11 березня, повідомляє Корреспондент.

"Безумовно, загалом розширення дискусії та наполеглива активність Парижа у спробах зібрати коаліцію країн, які заявляють про гіпотетичну готовність направити деякі контингенти, не що інше, як пряме нагнітання напруженості. Це дуже небезпечна лінія. Вона потенційно може мати дуже небажані наслідки. Ми уважно за цим спостерігаємо" , - заявив він.

Також Пєсков прокоментував заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про присутність в Україні військових НАТО.

"Наші відповідні служби вже давно мали в своєму розпорядженні інформацію про те, що так чи інакше люди, які називають себе радниками і мають пряме відношення до НАТО, насправді знаходяться на території України" , - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що кілька країн-членів НАТО та ЄС обговорюють можливість направлення своїх військових до України після укладання двосторонніх угод. Він запевнив, що Словаччина "не піде на такий крок", але шануватиме відповідні рішення країн НАТО.

Згодом про можливість відправити в Україну військових заговорив президент Франції Еммануель Макрон, а прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь також не відкинув можливості відправлення військових до України.

Пізніше Макрон назвав умову для відправлення військ в Україну.