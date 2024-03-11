Україна запропонувала Польщі налагодити відносини між аграріями двох країн

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів зустріч із польським колегою Чеславом Секерським. Сторони обговорили співпрацю в агросекторі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Як зазначили у відомстві, Сольський запропонував Секерському наприкінці березня провести спільні міжміністерські переговори, до яких залучити представників профільних аграрних асоціацій Польщі та України.

"Такий формат роботи сприятиме налагодженню конструктивних відносин між аграріями України та Польщі" , - наводить Кабмін слова Сольського.

У відомстві уточнюють, що зустріч Сольського та Секерського відбулася у рамках дев'ятого засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що відбувається у Львові.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, кілька тижнів тому польські фермери заблокували кордон з Україною. Вони виступають проти імпорту низки українських товарів, оскільки це дуже впливає ціни на внутрішньому ринку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план дій для розблокування кордону. Він складається з п'яти пунктів.

У рамках плану Київ має намір створити тристоронній штаб, який розробить умови для українського імпорту до Польщі.