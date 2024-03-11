Міністр оборони Словаччини пропонує повертати українських чоловіків із-за кордону

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україні більше допоможе повернення iз-за кордону її боєздатних чоловіків, аніж відправлення військ НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Його заяву опублікувала правляча у Словаччині партія SMER-SD у Facebook.

"З усіх біженців, яких ми захищаємо, надаємо їм дім і роботу, є група, яка підходить під український закон про призов. Я думаю, що це найбільша допомога українській армії, якщо в неї буде достатньо людей і чоловіків" , – сказав Каліняк.

Він додав, що дискусії про введення західних військ в Україну – це "товста червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту".

Каліняк звинуватив західні країни та словацьку опозицію у закликах про збільшення допомоги українським військовим, оскільки це нібито призводить до ескалації.

Нагадаємо, Чехія скасувала спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн через розбіжності з приводу ставлення до Росії та України.