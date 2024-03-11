Глава МЗС Литви: Зараз саме час обговорити відправлення західних військ до України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що зараз настав слушний час для того, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в інтерв'ю Ouest-France.

Ландсбергіса попросили прокоментувати той факт, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну викликала серйозні дебати.

"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії" , — відповів Ландсбергіс.

Він наголосив, що "жодна зі столиць не знаходиться надто далеко від Києва для армії російського диктатора Володимира Путіна".