Глава МЗС Литви: Зараз саме час обговорити відправлення західних військ до України
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що зараз настав слушний час для того, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав в інтерв'ю Ouest-France.
Ландсбергіса попросили прокоментувати той факт, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну викликала серйозні дебати.
"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", — відповів Ландсбергіс.
Він наголосив, що "жодна зі столиць не знаходиться надто далеко від Києва для армії російського диктатора Володимира Путіна".
"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", — додав глава МЗС.