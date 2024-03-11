Держмитслужба: Обсяги порушень на митниці з початку року зросли у 10 разів

У січні-лютому 2024 року митниці Державної митної служби виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн - вартісний показник збільшився майже в 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Держмитслужба.

Зазначається, що у 445 справах про порушення митних правил тимчасово вилучили предметів правопорушень на суму майже 64 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 35 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 19 млн грн;

транспортних засобів на суму 9 млн грн.

"У 621 справі про порушення митних правил, у тому числі заведеній у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 12 млн грн, стягнуто штрафів на суму 14 млн грн.