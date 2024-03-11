У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 11 березня

За минулу добу на фронті відбулося 54 бойових зіткнення, ворог завдав 6 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 11 березня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та радіолокаційному комплексу 1Л219 "Зоопарк".

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог наступальних (штурмових) дій не вів.