Безпілотники атакували нафтобазу в російському Орлі, сталася пожежа

В Орлі, після удару по нафтобазі в ніч проти 12 березня, виникла пожежа. Тушать вогонь 60 людей та пожежний потяг.﻿ Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Представник уряду Орловської області повідомив, що внаслідок потрапляння безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі, спалахнув один із резервуарів.

"Горить резервуар нафтосховища в Орлі, на гасінні працюють понад 60 осіб" , - повідомив виданню ТАСС представник прес-служби уряду Орловської області.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що постраждалих внаслідок удару безпілотника немає.

"В Орлі сталося падіння дрона. Атаку зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації займання. Постраждалих немає" , - повідомив губернатор.