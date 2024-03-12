Вибухи, пожежа на НПЗ: БПЛА атакували вісім регіонів РФ

Вночі 12 березня у низці регіонів зафіксовано безпілотники. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Міноборони РФ повідомило, що зафіксували 25 дронів і, нібито, запобігли атаці, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Нижегородська область

Безпілотник атакував "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово в Нижегородській області.

ЗМІ повідомляли, що дрон потрапив прямо в установку перегонки нафти. На території трапилася пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Губернатор області Гліб Нікітін підтвердив атаку.

"Вранці на Кстовську промзону, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів" , - написав Нікітін.

Компанія "Лукойл", якій належить Нижегородський НПЗ, повідомила, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено "у зв'язку з інцидентом". Про інцидент не уточнюється.

Курська область

Вночі мешканці Курської області чули вибухи. Міноборони нібито знищили над областю 11 безпілотників.

Губернатор області Роман Старовойт повідомляв про нібито роботу ППО.

"У небі над Курском працює ППО. Прошу зберігати спокій" , - написав Старовойт.

До мережі потрапили звуки вибухів.

Бєлгородська область

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, область атакував безпілотник невідомого типу. Міністерство оборони повідомило про нібито знищення 7 безпілотників.

Зазначається, що дрон, нібито, скинув чотири вибухові пристрої. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередач, кілька населених пунктів залишилися без світла.

"Бєлгородський район зазнав атаки за допомогою безпілотника, який скинув 4 вибухові пристрої. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів" , - повідомив Гладков.

Вранці губернатор повідомив про руйнування внаслідок атаки.

"Відразу кілька населених пунктів у Шебекінському міському окрузі зазнали атаки. За попередніми даними, постраждалих немає. У Шебекіно внаслідок падіння з подальшою детонацією дрону осколками вибито кілька вікон у двох багатоквартирних будинках. У селі Нова Таволжанка після прильоту снаряда пошкоджено лінію електропередач" написав губернатор.

Московська область

За повідомленнями Міноборони, в області, "знищено" два дрони. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про "відбиття дрона, що летів на Москву".

"Сьогодні силами ППО в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає" , - написав Собянін.

Брянська область

Міноборони заявило про, нібито, знищення одного дрона над областю. Губернатор Олександр Богомаз підтвердив "знищення" безпілотника.

"Беспілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Брасовського району силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає" , - повідомив Богомаз.

Ленінградська область

Міністерство оборони повідомило про, нібито, перехоплення та знищення над територією області одного безпілотника.

Губернатор області Олександр Дрозденко ситуацію не коментував.

Тульська область

Міноборони повідомило про одного "знищеного" над областю дроном.

Губернатор області Олексій Дюмін не коментував ситуацію



Як повідомлялося﻿ раніше, вночі 12 березня безпілотники також атакували нафтобазу в російському Орлі, сталася пожежа.